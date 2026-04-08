山形市に住む４０代の男性が現金５３５万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、去年１１月下旬、山形市に住む４０代の男性は、ＳＮＳを通じて知り合ったＬＩＮＥアカウント（「山本○○」「松井○○」「岩倉○○」）から株式投資を勧められました。 男性は７回に渡り、指定された金融機関口座に現金合わせて５３５万円を振り込んだということです。 しかし、出金しようとしたところ、連絡がとれなく