アイ・オー・データ機器は4月8日に、Blu-rayドライブ／ディスクを必要とするユーザーが安心して利用できる環境づくりの一環として、Verbatim Japanとのパートナーシップを強化し、Blu-rayドライブ／ディスクの商品提供を続けられるよう尽力していくことを発表した。●市場に広がる不透明感を払拭今回の、アイ・オー・データ機器とVerbatim Japanによる、Blu-rayドライブ／ディスクの商品提供継続に関する発表は、近年国内外に