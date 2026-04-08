【その他の画像・動画等を元記事で観る】 DA PUMPが、4月7日東京・池袋サンシャインシティ噴水広場にて、ニューシングル「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」（4月8日リリース）のリリースイベントを開催、累計2,000名近くの観客へ熱いミニライブを届けた。 ■長年の師弟関係であった両者がリリースイベントで共演するのは今回が初 DA PUMP39枚目のシングルとなる「超超超！SUPER HAPPY feat. m.