【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）が、全国27の劇場にて、SCREENXで上映されることが決定。上映を記念して、SCREENX特別ビジュアルとプロモーション映像が解禁となった。 ■特別ビジュアルには3通りの坂本（目黒蓮）の姿 先日行われた完成披露舞台挨拶にて、目黒は本作の見どころであるアクションシーンについて