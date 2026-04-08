『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』（フジテレビ系）の公式Xが更新され、Snow Manの深澤辰哉と阿部亮平の場面写真が4月7日の放送前から放送中、さらに放送後にかけて公開された。 【写真】深澤辰哉＆阿部亮平『火曜は全力！華大さんと千鳥くん』場面写真 他（全8投稿） 同期コンビ“あべふか”の初参戦を盛り上げる投稿の数々に、ファンから反響が集まっている。 ■深澤辰哉＆阿部亮平が“あべふか”でスパイ企画に初参戦