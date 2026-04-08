8日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2万6555枚だった。うちコールの出来高が1万3555枚と、プットの1万3000枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の1848枚（278円高335円）。プットの出来高トップは5万3000円の1280枚（709円安21円）だった。 コールプット