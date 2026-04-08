8日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万3471枚だった。うちプットの出来高が1万54枚と、コールの3417枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の3039枚（570円安355円）。コールの出来高トップは6万円の328枚（313円高485円）だった。 コールプット 出来高前日