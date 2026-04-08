8日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は262枚だった。うちコールの出来高が159枚と、プットの103枚を上回った。コールの出来高トップは6万円の88枚（585円高1150円）。プットの出来高トップは5万1000円の25枚（1045円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格