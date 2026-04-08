2026年4月7日、中国の経済メディア・第一財経は、米アップルが今年9月に同社初の折り畳みスマートフォンを発売する見通しで、停滞気味の市場の転換点になると報じた。記事は、調査会社・群智諮詢（シグマインテル）のチーフアナリスト・陳軍（チェン・ジュン）氏の話として、アップルの折り畳みスマホ初号機は今年9月発売予定で価格は2000ドル（約32万円）を下回らない見通しであり、パネルは韓国サムスン電子が独占供給し、視覚的