30年以上にわたり海洋漁業に携わってきた中国東部浙江省寧波市の漁師、范吉通さんは4月3日、東海の漁場で200キロを超える天然の太平洋クロマグロ2尾を捕獲しました。この2尾は4月6日午後、同省台州市に運ばれて地元企業に委託販売され、価格は10万元（約230万円）以上と推定されています。捕獲されたマグロは、長さ約2．5メートル、幅70〜80センチ、厚さは40センチ以上に達しています。市場に出回る一般的なマグロは5キロから数十