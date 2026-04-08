スポーツ専門チャンネル「ESPN」と動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」は現地時間8日、欧州およびアジア太平洋地域の53の国と地域で「ESPN on Disney+」の提供を開始したと発表した。【画像】ゼネラル・エンターテイメントのラインナップこれにより同サービスは世界約100市場へと拡大。対象地域のDisney+加入者は、ライブスポーツ、スタジオ番組、ドキュメンタリーなどのESPNコンテンツを、1つのアプリで楽しめる