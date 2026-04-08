俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3が、13日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランドスターにて見放題独占配信される（全8話／毎週月曜2話ずつ配信）。今回、恋の稲妻ポスター＆本予告が公開。さらに、シーズン1＆2含む全シリーズが、同日よりディズニープラスで一挙配信されることが決定した。【動画】急接近でユミの細胞たちが動き出す！『