俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第9回（9日）の場面カットが公開されている。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！前回は、りん（見上愛）は娘の環（宮島るか）を懸命に育てていたが、ある夜、酔った夫の亀吉（三浦貴大）と口論になる…。一方、アメリカに憧れている直美（