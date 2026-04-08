上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『第61回上方漫才大賞』が7日、大阪市内で行われた。金属バット（小林圭輔、友保隼平）が奨励賞に選ばれた【写真】奨励賞を受賞に笑顔の金属バット！ダブルピースで喜ぶ友保隼平上方（大阪）で最も長い歴史を持つ『上方漫才大賞』。将来の大賞を見据える「奨励賞」にはカベポスター、金属バット、たくろう、ツートライブ、天才ピアニストの5組が選出された。500点満点中482点という圧倒的な