お笑いコンビ・オードリーの若林正恭がMCを務める、テレ東の新経済番組『アンパラレルド〜ニッポン発、世界へ〜』（毎週水曜後11：06）が、きょう8日よりスタートする。【番組カット】若林MCの経済番組が始動！“究極の機能性”持つ衣料品作りに注目番組タイトルの「アンパラレルド」が意味するのは“比類なきもの”。この言葉を体現するような、常識を超え続ける挑戦者たちと若林による熱い対話を届けていく。日本で年間