防衛省は北朝鮮がきょう午後、少なくとも1発の弾道ミサイルを発射したと発表しました。発射されたミサイルは「変則軌道」の可能性があるということです。木原稔 官房長官「当該弾道ミサイルは変則軌道で飛翔した可能性があり、引き続き、この点も分析中であります」防衛省によりますと、北朝鮮はきょう午後2時23分ごろ、北朝鮮の東岸付近から少なくとも1発の弾道ミサイルを発射しました。発射されたミサイルは日本のEEZ＝排他