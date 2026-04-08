プロ野球・ソフトバンクは8日、長水啓眞投手が尼崎市内の病院にて、右第5腰椎分離症にともなう経皮的分離部固定術を受け、無事終了したと発表しました。長水投手は、2023年に育成8位で入団した3年目の20歳左腕。競技復帰まで2〜3か月の見込みです。