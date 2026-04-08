2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のるぅとが7日、公式YouTubeチャンネルにテレビ東京系子供向け番組「おはスタ」（月〜金曜午前7時5分）の3曲目のテーマ曲「クロスステップ」のミュージックビデオ（MV）を公開した。るぅとは、2025年4月から同番組のテーマ曲を担当。シーズンごとに作詞作曲を手掛けた楽曲を提供している。今回公開された「クロスステップ」は、その第3弾。番組レギュラーの中学生アシスタント「おはキッズ