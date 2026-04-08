【ニューヨーク＝金子靖志】国連のアントニオ・グテレス事務総長は７日、米国とイランが２週間の停戦を発表したことについて、「歓迎する」との声明を報道官を通じて出した。グテレス氏は、全ての紛争当事者に対し、国際法上の義務の順守や停戦条件を守るよう求め、「地域の持続的かつ包括的な平和への道を開くべきだ」と訴えた。その上で、「民間人の命を守り、人道的苦しみを和らげるには敵対行為の終結が急務だ」と強調した