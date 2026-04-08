◇MLB ブレーブス 7-2 エンゼルス(日本時間8日、エンゼル・スタジアム)エンゼルス・菊池雄星投手が先発し5回4失点で今季2敗目(0勝)を喫しました。前回登板では1イニングに5失点するなど、5回1/3を5失点で敗戦投手に。今季初勝利を目指したこの日は初回に2つの三振を奪い、三者凡退で立ち上がります。2点の援護をもらった直後の2回は、2本の2ベースを浴び1点を返された菊池投手。それでも後続を断ちピンチを切り抜けると、3回は無失