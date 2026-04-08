4月8日、見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第8話が放送された。放送2週めにして怒涛の展開が続き、困惑する視聴者がいるようだ。同作は、明治時代を舞台に実在するトレインドナース（訓練された看護師）である一ノ瀬りん（見上）と大家直美（上坂）が、激動の時代に看護の道を切り拓くバディドラマ。対照的な性格の2人が衝突しながらも、患者や社会と向き合う姿を描く。3月30日にスタ