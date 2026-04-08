元ＡＫＢ４８の柏木由紀（３４）が８日、６月１７日に５年３か月ぶりのシングルＣＤ「シアワセ記念日」をリリースすると発表した。２０２４年４月にＡＫＢ４８を卒業後も、変わることなく活動を継続している柏木。コスメのプロデュースやテレビバラエティーへの出演などが多く、歌手活動卒業というイメージを持たれているが、アイドルとしても精力的にライブ出演やコンサートを開催。映画主題歌「Ｉ’ｍｎｏｔａｌｏｎｅ」