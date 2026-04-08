8日午前、名古屋市瑞穂区のマンションで火事があり、高齢の女性1人が搬送されました。搬送時には意識はあったということです。警察と消防によりますと、瑞穂区豊岡通1丁目の11階建てのマンションで、午前11時15分頃、「6階の部屋から黒煙が出ている」などと通報が相次ぎました。消防車22台が出て、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、火元の部屋が全焼とみられ、この部屋に住む90代の女性がやけどをして救急搬送され