大学時代、恩師の葬儀に参列したA子さん。黒い＜ラメ入り＞のワンピース姿で現れた同級生のB美に違和感を覚えるも、注意することができませんでした。「知らなかった」ではすまされない。大人として身につけておきたいマナーについて、改めて考えさせられる出来事でした。 恩師との別れ 大学生の頃、高校時代にお世話になった担任の先生が亡くなりました。突然の訃報に、当時のクラスメイトたちと連絡を取り