韓国メディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年4月8日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）が、今季初めてスタメンから外れたことについて、トニー・ビテロ監督（47）の采配に不満を示した。この日無安打で打率.162から.158に下落 大リーグ3年目のイは、今季開幕ロースター入りし、3月27日に行われたニューヨーク・ヤンキースとの開幕戦では「5番・ライト」でスタ