4.11那須川天心VSフアンフランシスコ・エストラダボクシングのWBC世界バンタム級2位の那須川天心（帝拳）が8日、都内のホテルで会見を行った。11日に東京・両国国技館で、同級1位の元2階級制覇王者フアンフランシスコ・エストラダ（メキシコ）との同級挑戦者決定戦を行う。会見では笑顔を一切見せず、強い覚悟を示した。興行はAmazon Prime Videoで生配信される。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）1敗、35歳のエストラダが45勝（28