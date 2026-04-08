フリーアナウンサーの長野智子さんがラジオ番組に出演し、アナウンサー人生での葛藤と、挑戦することの意義について語りました。番組パーソナリティーのシンガーソングライター・川嶋あいさん（写真左）、フリーアナウンサーの長野智子さん（同右）1985年、アナウンサーとしてフジテレビに入社した長野さん。数々の人気番組に出演し、フリーに転向後も報道番組のキャスターとして活躍しています。アナウンサーを目指したきっ