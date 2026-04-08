音楽評論家の湯川れい子氏が７日、Ｘに米国の兄妹デュオ・カーペンターズのカレンさんが亡くなった理由について投稿した。カレンさんは1983年2月に亡くなっている。当時は「心臓発作のため倒れ急死」と報じられた。 【写真】亡くなって43年美しい歌声は今も人々の心に残る 湯川氏は「今日はNHKの番組『グレーテルのかまど』の取材でした。カーペンターズのカレン・カーペンタ&#