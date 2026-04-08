バレーボールのヴィクトリーナ姫路は、2025-26 SVリーグ女子レギュラーシーズンを28勝16敗として14チーム中5位で終え、2季連続となるチャンピオンシップ進出を果たした。チームの戦いを支えた一人が、今季から加入し、初めてトップカテゴリーに挑んだ“オールドルーキー”、セッターの大島杏花選手だ。東京女子体育大学を経て、2020年から2025年6月まで倉敷アブレイズでプレー。昨夏に姫路へ加入し、27歳でSVリーグに初挑戦し