元読売テレビアナウンサーで、「情報ライブ ミヤネ屋」にレギュラー出演していたフリーアナウンサーの川田裕美が子供達といちご狩りに出かけたことを報告した。 【写真】真っ赤ないちごをつかむ川田アナの子供達 川田アナは5日に更新したインスタグラムで、「家族全員で行くのは初めてのいちご狩り楽しいし、美味しいし、子供達もよく食べてて可愛らしいし…息子は大きいの、娘は赤くて小さいのをた