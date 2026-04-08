元ＡＫＢ４８の柏木由紀が、６月１７日に５年３か月ぶりとなるソロシングルＣＤを発売すると８日、発表した。表題曲は、自身が主演を務め３月に放送されたフジテレビ系ドラマ「元カレの猫を、預かりまして。」の主題歌「シアワセ記念日」。ほかにも、自ら作詞を手がけるカップリング曲（制作中）も収録される予定となっている。発表に際し、柏木は「（２０２４年４月の）ＡＫＢ４８卒業後、初めてのソロシングルＣＤリリース