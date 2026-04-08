東京V×町田で生まれたゴールに見解日本サッカー協会（JFA）審判委員会は、4月8日にレフェリーブリーフィングを実施した。主に百年構想リーグでの判定に関する説明がされる中で、2月21日に行われたJ1の東地区第3節、東京ヴェルディとFC町田ゼルビア戦のものが取り上げられた。このゲームではいくつかのプレーと判定に対して話題になったが、最初に取り上げられたのは町田のMF相馬勇紀のタックルだった。前半7分に相馬が東京Vの