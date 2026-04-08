◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月８日、美浦トレセン重賞２勝馬のリアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は、Ｗコースで併せ馬を行った。レッドアトレーヴ（５歳３勝クラス）を４馬身ほど追走。直線では一杯に追われて内から２馬身先着を果たした。ラスト１ハロンはこの日の２位タイの１１秒０（６ハロン８２秒６）をマーク。豪快