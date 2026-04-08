開園２５周年の東京ディズニーシー（ＴＤＳ、千葉・浦安市）で、「東京ディズニーシー２５周年“スパークリング・ジュビリー”」（１５日開幕）のプレスプレビューが８日に行われ、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで１月１４日から開催されているステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」で２５周年記念の特別演出が初披露された。「ダンス・ザ・グローブ！」は、ウォーターフロントパークで１２年ぶ