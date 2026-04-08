４月３０日付で引退することを発表した石神深一騎手＝美浦・フリー＝は、美浦・青木孝文厩舎のマイネルグロンで、２３年の中山大障害を制覇。発表前の８日朝に「直接、話したくて」と石神深騎手から話を聞いた青木孝文調教師（４４）にとっては、重賞、Ｇ１ともに初勝利が同騎手とのコンビだった。青木調教師「話を聞いて驚きました。以前から自分が思った通りのパフォーマンスを見せられなくなった時は、みたいなことを口にし