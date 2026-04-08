◆社会人野球・第７２回ＪＡＢＡ静岡大会▽準決勝東京ガス３―２ヤマハ（８日・浜松球場）準決勝が行われ、明大出身でヤマハの新人・高須大雅投手（２２）が東京ガス戦に３番手で登板。１点ビハインドの８回１イニングを投げて３者連続三振の完全投球で抑えた。チームは１点差で敗れ、２年ぶりの決勝進出を逃したものの、ルーキーが存在感を見せつけた。最速１５４キロ右腕が圧巻の投球を披露した。「まだ１点差だったので、