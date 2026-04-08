株式会社一条工務店は、賃貸や実家など本人の持ち家ではない家に住む男女１７１２人を対象に、戸建て住宅に求める機能や間取り、設備などのニーズを探るべく、｢理想の戸建て住宅に関する意識調査２０２６｣を実施した。現在、賃貸または実家に住んでいると回答した１７１２人に、「もし住まいを購入するなら、戸建て住宅を検討したいと思いますか？」と聞いたところ、「とてもそう思う」５７．７％、「そう思う」２２．５％、「