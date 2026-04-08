日本サッカー協会は８日、レフェリングに関する理解を深めることを目的としたメディア対象の「第２回レフェリー・ブリーフィング」を都内で行い、明治安田百年構想リーグで起きた事象の説明とフィードバックが行われた。＊＊＊折り返しを迎えた特別大会「明治安田百年構想リーグ」において、危険プレーが増加の傾向にあるという。ＪＦＡ審判委員会は、ＶＡＲが「レッドカードの可能性がある」として映像を残したプレ