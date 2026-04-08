タレントの菊地亜美（35）が7日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）にゲスト出演。娘に言われてショックだった言葉を明かした。パーソナリティーのバービーから「結婚する前料理とか」と話を振られ、菊地は「全然していなかったんで」と打ち明けた。「今もうまいかって言われたら、うまくなくて」と言い、「最近結構ショックなことがあって。5歳の娘にうどん作ったんですよ」と回顧した。「うど