防衛省は、北朝鮮が弾道ミサイルの可能性があるものを発射したと発表しました。政府関係者によりますと、日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられます。韓国軍によりますと、北朝鮮が8日午後2時20分ごろ、北朝鮮東部の元山周辺から弾道ミサイル1発を発射しました。政府関係者によりますと、ミサイルは日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられていて、今のところ被害情報は入っていないということです。高市首相