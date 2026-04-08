総務省は8日、2月に実施された衆議院選挙の結果を受け、今年、各政党が受け取る政党交付金の額を発表しました。最多額は自民党の153億6349万円で、去年より22億円あまり増えました。また、躍進したチームみらいは去年の4819万円から5億6829万円へと大幅に増えました。一方、立憲民主党は去年のおよそ80億円から31億円、公明党は25億円から14億円と大きく減らし、選挙直前に結成され惨敗した中道改革連合は、23億円でした。なお、日