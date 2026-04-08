野球解説者の武田一浩氏（60）が自身のYouTube「武田一浩チャンネル」を更新。4日（日本時間5日）のアスレチックス戦でメジャー初勝利を挙げたアストロズの今井達也投手（27）の2桁勝利を予想した。本拠地ヒューストンでのデビュー戦は3回途中4失点だったが、カリフォルニア州サクラメントで行われた2戦目で6回途中3安打無失点でメジャー初勝利を挙げた。武田氏は「春先は手が乾く。日本のボールでも滑りやすい。（今回は）