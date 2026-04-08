「広島−巨人」（８日、マツダスタジアム）広島・新井貴浩監督と巨人編成本部参与の長野久義氏が試合前に交流。広島の打撃練習中に長野氏が歩み寄り、打撃ケージの後ろで、２人で談笑した。新井氏は２０１８年限りで現役を引退。長野氏は翌１９年に巨人へＦＡ移籍した丸佳浩の人的補償として、１９年から広島でプレー。２３年に巨人へ復帰し、２５年限りで現役を引退した。今年から巨人の編成本部参与として編成業務に携わっ