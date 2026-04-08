◇ファーム・リーグ阪神4-5オリックス（2026年4月8日杉本商事）阪神の梅野隆太郎捕手（32）が8日のファーム・リーグのオリックス戦で“今季1号”を放った。「8番・捕手」で先発出場した梅野は2回2死一塁で迎えた第1打席に片山のツーシームを捉えて左翼越えの先制2ラン。公式戦では今季初の豪快な一発で存在感を示した。4回の第2打席も左翼フェンス直撃の二塁打。好調をアピールした。13年目の今季はキャリア初の開幕2