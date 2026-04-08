一見“狂気”にも見えるSNS投稿「今夜、ひとつの文明が滅び、二度と取り戻されることはないだろう」アメリカのトランプ大統領がSNSで繰り返す、イランへの過激な脅し。一見すると、あまりに乱暴で、常軌を逸しているようにも見える。だが、その文言を冷静に読み解くと、単なる感情的な恫喝ではなく、イラン社会の「急所」をかなり計算して突こうとしているようにも映る。実際、トランプ氏はホルムズ海峡をめぐる対立の中で、イラン