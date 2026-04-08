小梅小学校を訪問し、ランドセルカバーを配る桐山親方（左端）ら＝8日、東京都墨田区日本相撲協会は8日、両国国技館がある東京都墨田区の小学1年生約1700人に対して、協会公式キャラクター「ひよの山」が描かれたランドセルカバーを寄贈した。交通安全を目的に2020年度から行っており、代表として小梅小学校を訪れた伊勢ケ浜部屋付きの桐山親方（元関脇宝富士）は「いいことだと思うし、これが伝統になればいい」と語った。5月