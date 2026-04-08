2026年の政党交付金総務省は8日、2026年分の政党交付金の配分額を決定した。自民党は14年連続首位となる153億6349万円で、25年の交付額から22億106万円増えた。2月の衆院選で惨敗した中道改革連合は23億3881万円だった。交付金総額は315億3651万円。中道に合流せず、参院議員が残った立憲民主党は31億1899万円、公明党は13億9809万円だった。立民は自民に次ぐ配分額だったが、25年比で48億9810万円減となった。他の政党への