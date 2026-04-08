二宮和也が８日、Ｘ投稿で「これでアカデミー賞新人賞受賞してるって一体どう説明したら納得するんだ、、、」と突っ込みを入れた。引用したのは河内大和（４７）の投稿写真。「いってきます」と星条旗の絵文字を入れ、どうやら航空機の機内にいるようだが、ななめ下アングルから自撮りしたとみられる写真は、マフィアのようなサングラスに口ひげをはやしたド迫力。二宮と共演したＴＢＳドラマ「ＶＩＶＡＮＴ」、映画「８番