元AKB48の柏木由紀（34）の5年3カ月ぶりとなるCDシングル「シアワセ記念日」が6月17日に発売されることが発表された。きょう8日は柏木にとって、07年にAKB48のチームBとしてAKB48劇場のステージに立った「デビュー記念日」。デビュー20年目の良き日に、うれしい知らせをファンに届けた。表題曲の「シアワセ記念日」は、柏木主演で放送されたフジテレビ系「元カレの猫を、預かりまして。」の主題歌。すでに配信リリースされているが