山形県白鷹町に住む７０代の男性が現金１０５０万円をだましとられる特殊詐欺被害にあいました。 警察によりますと、去年９月上旬、白鷹町に住む７０代の男性は、ＳＮＳを通じて知り合ったＬＩＮＥアカウント（「髙橋○○」「伊藤○○」「中村○○」）から株式投資を勧められました。 男性は５回に渡り、指定された金融機関口座に現金合わせて１０５０万円を振り込んだということです。 しかし、出金しようとしたところ、